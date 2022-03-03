Постпредство России считает резолюцию МАГАТЭ по Украине политическим шагом

ВЕНА, 3 марта. /ТАСС/. Постоянное представительство РФ при международных организациях в Вене считает, что принятая в четверг резолюция Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с осуждением российской военной операции на Украине стала шагом к политизации этого агентства.

"На сегодняшнем заседании Совета управляющих МАГАТЭ была принята непрофессионально составленная, выходящая за рамки мандата агентства и содержащая фактологические ошибки резолюция по вопросам ядерной безопасности, <...> и гарантий на Украине. Это шаг к политизации работы МАГАТЭ", - написало постпредство в Twitter.

Ранее принятие резолюции подтвердил в Twitter постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По данным агентства Reuters, в резолюции также содержится призыв к Москве предоставить Киеву контроль над украинскими атомными станциями. 26 стран проголосовали в поддержку резолюции, две - против, пять - воздержались. Представители двух государств отсутствовали. Против проголосовали Россия и Китай.