Лавров назвал наивными тех, кто считает возможным игнорировать интересы России

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Западу прекрасно известны озабоченности России, высокомерно игнорировать их не получится, только наивные люди рассчитывали на это. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке в четверг.

Лавров указал, что любые конфликты заканчиваются договоренностями, но это зависит не от России. "Любые конфликты заканчиваются договоренностями, но это не от нас зависит. Наша позиция известна", - сказал он.

"Нас просто не слушали 30 лет. Наши озабоченности прекрасно Западу известны, высокомерно игнорировать их бесконечно не получилось и не получится. Только наивные люди рассчитывали на это", - добавил Лавров.

"Демонизировать и добить" Россию

Глава МИД РФ добавил, что США своими действиями стремятся не обеспечить безопасность Украины на основе баланса интересов всех стран, а "демонизировать и добить" Россию.

"Цель [США] была не обеспечить безопасность Украины на основе баланса интересов Украины, США и России, а цель была - демонизировать, добить Российскую Федерацию, она была изначально поставлена. Тут никаких сомнений уже не осталось, к огромному сожалению", - сказал он.

Лавров выразил уверенность, что Белый дом и руководство США в курсе о наличии в американском обществе мнений о необходимости изменить курс Вашингтона по отношению к России и Украине. Глава МИД РФ привел в пример статью профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, в которой он, в частности, отметил, что "Запад ведет Украину путем ложных надежд, а в итоге ее ждет крах".

"Но их (других мнений в США - прим. ТАСС) просто не учитывают, потому что цель была другая", - посетовал Лавров.

Министр добавил, что Россия не подчинится никакому диктату, даже если кто-то в мире рассчитывает на это.

"Если рассчитывают, что <...> после того, что происходит, мир будет другим, Россия будет сидеть под лавкой и подчинится диктату, это расчеты с негодными средствами, - сказал он. - В общем-то, надо помнить нашу историю, мы никогда под диктатом никаких договоренностей не заключали".

"Я очень надеюсь, что сейчас "перебесятся" наши главные партнеры, и мы будем готовы разговаривать, но разговаривать, как я уже сказал, исключительно по-деловому, прагматично, на основе равноправия", - добавил Лавров.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.