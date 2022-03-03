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Военная операция на Украине

Захарова: поставки Западом оружия приведут к еще большим потерям Украины

Дипломат подчеркнула, что "это приведет к распространению этого же оружия в странах Европы, в том числе тех, которые его сейчас поставляют"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Поставки оружия из других стран приведут к еще большим потерям Украины. Об этом написала в четверг в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Дипломат привела высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который сообщил, что его страна ежедневно получает все больше оружия от своих партнеров. "Это приведет к еще большим потерям Украины. Это приведет к распространению этого же оружия в странах Европы, в том числе тех, которые его сейчас поставляют", - подчеркнула Захарова.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Теги
УкраинаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВоенная операция на Украине
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