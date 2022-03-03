Решение по Украине найдется, а на Западе "перебесятся". Лавров ответил на вопросы СМИ

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Решение ситуации вокруг Украины обязательно будет найдено, а истерия Запада на этот счет пройдет, уверен глава МИД РФ Сергей Лавров.

В интервью российским и зарубежным СМИ в четверг министр подчеркнул уверенность Москвы в правильности своих действий на Украине, напомнил, что происходящее не голливудский боевик, "где есть абсолютное зло и абсолютное добро", а также заверил, что ядерная война "вертится в головах" западных политиков, но не российских.

ТАСС собрал ключевые заявления Лаврова.

По Украине

В России убеждены, что ситуация вокруг Украины будет урегулирована: "Конечно, решение будет найдено, я не сомневаюсь. Условия, которые являются минимальными для нас, хорошо известны".

Москва готова к переговорам с Киевом, но продолжит военную операцию, поскольку не может "позволить себе сохранить на Украине инфраструктуру, которая угрожает РФ": "Демилитаризация [Украины] в этом смысле <...> будет доведена до конца, даже если мы подпишем мирную договоренность, она обязательно должна будет такой пункт включать".

Сейчас не стоит давать оценок ни российской операции, ни переговорам, но Москва уверена в своей правоте: "Мы убеждены, что мы поступаем правильно".

Иностранным СМИ, освещающим ситуацию вокруг Украины, стоит опираться на факты, а не эмоции: "Приглашаю просто с фактами ознакомиться, а не пытаться делать вид, что тот самый голливудский боевик развивается по сценарию, который написан вашими коллегами, где есть абсолютное зло и абсолютное добро".

Об отношениях с Западом

Эмоции на Западе схлынут, и можно будет вернуться к диалогу: "Я уверен, что эта истерия пройдет, перебесятся наши западные партнеры, я по-другому не могу даже выражаться. Мы готовы всегда к диалогу при одном непременном условии - исключительно на основе равноправия и на основе уважения и учета интересов друг друга".