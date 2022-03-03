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Военная операция на Украине

Решение по Украине найдется, а на Западе "перебесятся". Лавров ответил на вопросы СМИ

Иностранным СМИ, освещающим ситуацию вокруг Украины, стоит опираться на факты, а не эмоции, подчеркнул глава российского МИД
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Решение ситуации вокруг Украины обязательно будет найдено, а истерия Запада на этот счет пройдет, уверен глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.

В интервью российским и зарубежным СМИ в четверг министр подчеркнул уверенность Москвы в правильности своих действий на Украине, напомнил, что происходящее не голливудский боевик, "где есть абсолютное зло и абсолютное добро", а также заверил, что ядерная война "вертится в головах" западных политиков, но не российских.

ТАСС собрал ключевые заявления Лаврова.

По Украине

В России убеждены, что ситуация вокруг Украины будет урегулирована: "Конечно, решение будет найдено, я не сомневаюсь. Условия, которые являются минимальными для нас, хорошо известны".

Москва готова к переговорам с Киевом, но продолжит военную операцию, поскольку не может "позволить себе сохранить на Украине инфраструктуру, которая угрожает РФ": "Демилитаризация [Украины] в этом смысле <...> будет доведена до конца, даже если мы подпишем мирную договоренность, она обязательно должна будет такой пункт включать".

Сейчас не стоит давать оценок ни российской операции, ни переговорам, но Москва уверена в своей правоте: "Мы убеждены, что мы поступаем правильно".

Иностранным СМИ, освещающим ситуацию вокруг Украины, стоит опираться на факты, а не эмоции: "Приглашаю просто с фактами ознакомиться, а не пытаться делать вид, что тот самый голливудский боевик развивается по сценарию, который написан вашими коллегами, где есть абсолютное зло и абсолютное добро".

Об отношениях с Западом

Эмоции на Западе схлынут, и можно будет вернуться к диалогу: "Я уверен, что эта истерия пройдет, перебесятся наши западные партнеры, я по-другому не могу даже выражаться. Мы готовы всегда к диалогу при одном непременном условии - исключительно на основе равноправия и на основе уважения и учета интересов друг друга".

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Нынешние санкции - это "своего рода налог на независимость", а страны, запретившие своим компаниям работать в РФ, сделали это под "огромным давлением": "Они сейчас говорят: мы должны страдать, лишь бы только "проучить" Россию".

В целом Запад пытается подчинить РФ своей диктатуре, но Москва никогда не подчинится: "Если рассчитывают, что <...> Россия будет сидеть под лавкой и подчинится диктату, это расчеты с негодными средствами. В общем-то надо помнить нашу историю, мы никогда под диктатом никаких договоренностей не заключали".

Западным странам так или иначе придется вернуться к диалогу о гарантиях безопасности, от которого они "всеми правдами и неправдами уходят": "У нас нет недостатка доброй воли, но наши интересы постоянно ущемлять самым грубым образом, создавая физические угрозы безопасности России, мы позволить не можем и не позволим".

О ядерной войне

"Всем понятно, что третья мировая может быть только ядерной. Но обращаю ваше внимание, что это в голове западных политиков постоянно вертится ядерная война, а не в голове россиян".

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О возможности применения и размещения ядерного оружия говорят не в Москве, а на Западе. Это делают, например, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг "в угаре пропагандистском" или глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан: "У французов петух - национальный символ, вот они [и] петушатся".

Сама Россия не проводит "никакой эскалации ради деэскалации" - условия применения ею ядерного оружия прописаны в военной доктрине, где этого нет (согласно доктрине, Москва оставляет за собой право применить такое оружие в ответ на применение оружия массового поражения против нее, а также если зарубежная агрессия с применением обычных вооружений поставит под угрозу "само существование государства").

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаСШАРоссияФранцияСтолтенберг, ЙенсЛе Дриан, Жан-ИвВоенная операция на Украине
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