В СФ призвали не верить провокационным роликам, размещаемым в соцсетях под видом рекламы

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России Андрей Климов призвал россиян не верить провокационным роликам, которые "обеспечиваются иностранными центрами по психологической борьбе с Россией" и распространяются в социальных сетях под видом рекламы.

По словам сенатора, в комиссию поступает большое количество обращений граждан по поводу рекламы в соцсетях, в которой содержатся в том числе призывы к незаконным действиям. "В связи с большим количеством обращений граждан в комиссию Совета Федерации по защите государственного суверенитета разъясняем, что многочисленные призывы, приходящие через интернет в виде рекламы на американских платформах Google и Meta, обеспечиваются через ботофермы с территории Украины иностранными центрами по психологической борьбе с Россией", - написал сенатор в четверг в своем телеграм-канале.

Климов добавил, что "эта явно очень дорогостоящая операция проплачена из-за рубежа".

Он также предупредил, что власти вынуждены будут обеспечивать законность и порядок на территории страны в соответствии с российским законодательством. "В то время как сами организаторы очередной провокации с использованием социальных сетей отсиживаются за океаном, цинично подстрекаемые ими излишне доверчивые пользователи Сети подвергаются опасности. Этим подстрекателям наплевать и на Украину, и на Россию, и на всех нас с вами", - подчеркнул парламентарий.