Брифинг Марии Захаровой. Видеотрансляция

Военная операция на Украине

Кадыров рассказал о захвате чеченскими силовиками военной базы на Украине

По словам главы Чеченской Республики, командир спецназовцев Хусейн Межидов доложил о том, что более 2 500 бандеровцев сбежало без сопротивления

Читать полностью