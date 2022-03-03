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Брифинг Марии Захаровой. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

Официальный представитель МИД России Мария Захарова проводит еженедельный брифинг.

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РоссияЗахарова, Мария Владимировна
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