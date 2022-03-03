Путин в третий раз с начала российской спецоперации на Украине поговорил с Макроном

"Владимир Путин подробно прокомментировал вчерашнее обращение президента Франции к французам <…>, не согласившись со многими озвученными тезисами. В частности, это касается заявления Эмманюэля Макрона, назвавшего ложью то, что Россия на Украине ведет борьбу с нацизмом", - говорится в сообщении.

"В этой связи даны аргументированные пояснения по поводу существенной роли неонацистов в государственной политике Киева", - добавили в Кремле. Было также отмечено, что в ходе спецоперации по защите Донбасса Россия "намерена продолжить бескомпромиссную борьбу с боевиками националистических вооруженных формирований, которые совершают военные преступления, в том числе размещая боевую технику в жилых кварталах и используя гражданское население в качестве живого щита".

В кремле добавили, что Путин обратил внимание Макрона и на то, что в его обращении "ни слова не говорится о саботаже украинским руководством минских договоренностей в течение семи лет, как и о том, что западные страны и сама Франция ровным счетом ничего не сделали, чтобы заставить Киев их выполнять". Президент РФ также указал, что замалчивается многолетний геноцид в отношении мирных жителей Донбасса, приведший к многочисленным человеческим жертвам и вынудивший сотни тысяч людей искать убежища в России.

Согласно сообщению, Путин снова подробно изложил принципиальные подходы и условия в контексте переговоров с представителями Киева и подтвердил, что в первую очередь речь идет о демилитаризации и нейтральном статусе Украины - с тем, чтобы с ее территории никогда не исходила угроза для Российской Федерации.

"Подчеркнуто, что задачи специальной военной операции будут в любом случае выполнены, а попытки выиграть время путем затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в нашей переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву", - заключили в Кремле.

Эвакуация иностранцев

Президент России также призвал французского коллегу принять участие в обеспечении безопасной эвакуации с Украины иностранцев.

"Подтверждена готовность российской стороны к взаимодействию с зарубежными партнерами в целях решения острых гуманитарных проблем", - передала пресс-служба президента РФ содержание телефонного разговора лидеров. По ее данным, "Путин призвал президента Франции подключиться к усилиям по обеспечению безопасной эвакуации с территории Украины иностранных граждан". При этом глава российского государства "упомянул, в частности, о большой группе индийских студентов в Харькове, которых украинские силовики по сути держат в заложниках".

"Эмманюэль Макрон пообещал провести соответствующую работу с киевским руководством", - отметили в Кремле.

"Особо акцентировано, что в ходе спецоперации, которая идет по плану, российские вооруженные силы делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан", - подчеркнули в Кремле. "Применяется высокоточное оружие для уничтожения исключительно военной инфраструктуры. Утверждения о якобы ведущихся ракетных обстрелах и бомбардировках Киева и других украинских городов не соответствуют действительности и являются элементами антироссийской дезинформационной кампании", - констатировали в пресс-службе президента РФ.

Контакты с Путиным и заявление Макрона

В целом, как говорится в сообщении, лидеры РФ и Франции продолжили "откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины" и условились о продолжении контактов на различных уровнях по затронутым в разговоре вопросам.

Нынешний телефонный разговор стал третьим для Путина и Макрона с момента начала специальной военной операции России на Украине. Кроме того, в четверг лидер Франции созвонился с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Макрон 2 марта в телеобращении назвал ложными утверждения о роли Запада в конфликте на Украине и целях российской спецоперации. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала представителей Франции обратиться к материалам о фактах совершения преступлений украинской стороной в прошлом. В частности, она напомнила о случае осквернения на Украине памятника жертвам Холокоста в Николаевской области страны, добавив, что подобных случаев насчитываются тысячи.