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Совет при президенте России по культуре может перенести заседание

На встрече в марте планировалось обсуждение Года культурного наследия народов России, сообщил советник президента Владимир Толстой

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству планировалось в конце марта, однако в текущих обстоятельствах оно может быть перенесено на более поздний срок. Об этом сообщил ТАСС в четверг советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.

"Нет твердой даты. Предварительно предполагалось, что заседание может быть проведено в конце марта, но сейчас оно может быть перенесено на более поздние сроки", - сказал он.

Уточняя повестку будущей встречи, Толстой рассказал, что в планах было обсуждение Года культурного наследия народов России.

"Повестка тоже может меняться", - добавил советник главы государства.

Теги
РоссияТолстой, Владимир Ильич
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