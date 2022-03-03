Совет при президенте России по культуре может перенести заседание

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству планировалось в конце марта, однако в текущих обстоятельствах оно может быть перенесено на более поздний срок. Об этом сообщил ТАСС в четверг советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.

"Нет твердой даты. Предварительно предполагалось, что заседание может быть проведено в конце марта, но сейчас оно может быть перенесено на более поздние сроки", - сказал он.

Уточняя повестку будущей встречи, Толстой рассказал, что в планах было обсуждение Года культурного наследия народов России.

"Повестка тоже может меняться", - добавил советник главы государства.