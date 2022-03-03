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Путин поздравил Хачатуряна с избранием президентом Армении

В 1992-1996 годы Ваагн Хачатурян занимал пост мэра Еревана, в августе 2021 года был назначен министром высокотехнологичной промышленности

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ваагну Хачатуряну по случаю избрания президентом Армении, сообщает в четверг пресс-служба Кремля.

"Уверен, что ваша деятельность на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему развитию российско-армянских союзнических отношений и продвижению взаимовыгодных евразийских интеграционных процессов - на благо наших братских народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности", - приводит пресс-служба слова поздравления.

Парламент Армении в ходе второго тура в четверг во время тайного закрытого голосования избрал президентом республики Ваагна Хачатуряна.

В 1992-1996 годы Хачатурян занимал пост мэра Еревана, в августе 2021 года был назначен министром высокотехнологичной промышленности.

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Путин, Владимир ВладимировичАрменияРоссия
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