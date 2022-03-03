Портал pravo.gov.ru становится единым официальным информационно-правовым ресурсом России

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин постановил, что официальный интернет-портал правовой информации (pravo.gov.ru) становится единым государственным информационно-правовым ресурсом. С 1 июля там планируется также размещать тексты документов с внесенными в них изменениями, следует из опубликованного в четверг на портале указа главы государства.

"Установить, что "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru) является единым официальным государственным информационно-правовым ресурсом в РФ", - говорится в документе. При этом предусматривается, что "тексты правовых актов с внесенными в них изменениями, размещаемые на "Официальном интернет-портале правовой информации" начиная с 1 июля 2022 года, являются официальными".

Порядок размещения документов с внесенными изменениями определяется Федеральной службой охраны (ФСО) по согласованию с Государственно-правовым управлением президента РФ и аппаратом Госдумы.

Путин также поручил ФСО утвердить единые технические требования к разметке, выпуску, машинной обработке, размещению, хранению и распространению текстов правовых актов в электронном виде.

С 1 июля 2022 года служба должна "осуществлять подготовку текстов законов РФ о поправке к Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов и правовых актов президента РФ" с учетом изменений, внесенных в них после этой даты. ФСО также должна размещать их на портале. Исключение составляют документы или отдельные положения, содержащие конфиденциальную информацию или сведения, отнесенные к гостайне.

Указ вступил в силу со дня подписания.