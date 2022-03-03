ЛДПР не поддержала проект КПРФ о праздновании столетия СССР в 2022 году

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Фракция ЛДПР не поддержала проект КПРФ, предлагающий объявить 2022 год годом празднования столетия СССР. Позиция фракции обозначена в официальном письме на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина.

"Фракция ЛДПР не может поддержать первый представленный проект постановления Государственной думы, призывающий к празднованию 100-летия со дня образования СССР. По мнению фракции ЛДПР, текст данного проекта искажает реальность в пользу КПРФ", - говорится в письме, который имеется в распоряжении ТАСС.

ЛДПР не согласилась с предлагаемым проектом, в котором говорилось о России как об отсталой стране до формирования СССР. "Тем самым авторы фактически фальсифицируют историю нашей страны, потому как, по статистике самого СССР, он лишь в 1970 году достиг экономических показателей Российской империи по состоянию на 1913 год", - отмечается в обращении.

В обращении фракция также отмечается, что проект КПРФ "звучит особенно цинично" на фоне событий на Украине, так как именно большевики "наделили ее и остальные республики правом выхода из Союза, закрепив это в Конституции СССР".

18 февраля депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму проект заявления палаты "О праздновании 100-летия со дня образования СССР". В нем фракция КПРФ предлагает от имени Госдумы заявить о необходимости положительной оценки огромного влияния СССР на ход мировой истории, а также предложить президенту РФ и кабмину объявить 2022 год годом празднования 100-летней годовщины со дня образования СССР. По мнению авторов проекта, это должно сопровождаться реализацией программы конкретных мероприятий по празднованию исторической даты.