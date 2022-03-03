Замглавы МИД РФ обсудил с представителем ЛАГ ситуацию на Украине

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/.Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и глава представительства Лиги арабских государств (ЛАГ) в Москве Джабер Хамидави обсудили в четверг ситуацию на Украине и подготовку к шестой министерской встрече Российско-арабского форума сотрудничества. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Cостоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальной международной и ближневосточной проблематике с акцентом на ситуацию в Украине, а также перспективы урегулирования в Ливии и Йемене", - указали в министерстве.

Кроме того, Богданов и Хамидави обсудили дальнейшее укрепление внешнеполитической координации России и ЛАГ, а также подготовку к планируемой в 2022 году шестой министерской сессии Российско-арабского форума сотрудничества.

Встреча состоялась по просьбе Хамидави.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.