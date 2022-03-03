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Военная операция на Украине
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Захарова: РФ сталкивается с информационным терроризмом с Запада в медиа- и киберсреде

По мнению официального представителя МИД РФ, такие атаки осуществляются через украинские ресурсы

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Россия столкнулась с беспрецедентным информационным терроризмом в медиасреде и киберсреде с Запада, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Нам приходится сталкиваться с беспрецедентной информационной атакой, инфомационным терроризмом, он касается не только медиасреды, но и киберсреды, она идет с Запада", - сказала она.

По ее мнению, такие атаки осуществляются через украинские ресурсы. Захарова считает, что они направлены на дезинформацию мирового сообщества и дискредитацию действий РФ.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.

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УкраинаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВоенная операция на Украине
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