Захарова: РФ сталкивается с информационным терроризмом с Запада в медиа- и киберсреде

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Россия столкнулась с беспрецедентным информационным терроризмом в медиасреде и киберсреде с Запада, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нам приходится сталкиваться с беспрецедентной информационной атакой, инфомационным терроризмом, он касается не только медиасреды, но и киберсреды, она идет с Запада", - сказала она.

По ее мнению, такие атаки осуществляются через украинские ресурсы. Захарова считает, что они направлены на дезинформацию мирового сообщества и дискредитацию действий РФ.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.