Захарова: страны Запада отказались даже от возможности обсуждать гарантии безопасности РФ

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Письменные ответы Запада не оставили сомнений в отказе НАТО от возможности обсуждать гарантии безопасности России. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нашей стране не просто не было предоставлено гарантий, нашей стране было отказано в гарантиях безопасности. Согласитесь, это разные вещи. У нас на руках письменные ответы, которые не оставляют сомнений в намерениях блока НАТО и тех, кто им руководит, непосредственно США, в том, что любые разговоры о тех вопросах, которые для нас являются не просто ключевыми, не просто важными, а сущностными, жизненными и, как говорят наши западные коллеги, экзистенциальными, так вот по всем этим вопросам нам был дан отказ", - сказала она.

"Не просто, в принципе, на формулировки российской стороны [последовал отказ], был дан отказ на возможность обсуждать это с ними", - подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что именно поэтому РФ потребовала от Запада письменные ответы. "Если бы не было письменных ответов, я могу уверить, что сейчас бы мы слышали крики и стоны относительно того, что нас не так поняли, что их, Запад, не так поняли, что имели в виду они совершенно другое, что они предлагали продолжить России диалог и так далее. Но нет. В письменном виде был дан соответствующий отказ", - указала дипломат.

Россия в декабре 2021 года направила США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, в число которых вошли требования юридически закрепить отказ альянса от дальнейшего расширения на восток, а также вернуть его военную инфраструктуру к границам 1997 года. В конце января Вашингтон и Брюссель передали Москве свои письменные ответы, из которых следует, что на принципиальные для России уступки Запад не пошел. РФ отметила это в своей письменной реакции, опубликованной в феврале.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как уточнили в Минобороны, Вооруженные силы РФ не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру.