МИД РФ: действия Киева не оставляют сомнений в том, что у руля Украины находятся бандиты

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Нынешние действия украинского режима не оставляют сомнений в том, что у руля в стране находятся бандиты, которым Запад поставляет оружие и которые делают все, чтобы переиначить реальную картину событий. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"То, как ведет себя сейчас [киевский] режим, не оставляет никаких сомнений в том, что у руля находятся бандиты, которым сейчас Запад поставляет оружие, бандиты, которые прикрываются гражданским населением, прячутся в жилых кварталах, квартирах и домах, делают все для того, чтобы сформировать определенную картину и выдать ее за реальность", - указала дипломат.

Она подчеркнула, что "можно и нужно изучать архивные данные" о том, что представители этого режима творили последние восемь лет. "Можно и нужно видеть то, что сейчас происходит фактически в прямом эфире. Как бандиты, которые используют западное оружие, не являющиеся регулярными силами в их исконном значении, а примкнувшие к ним, будучи на самом деле карательными батальонами "Азов", [бандиты] которые используют фашистские нашивки, встали за спины людей, тех самых людей, которым они <…> несут демократию. Теперь весь мир видит, как вы несете свободу и демократию", - продолжила она.

По словам дипломата, все это делается при манипуляции общественным сознанием и "при колоссальной поддержке специальных служб в США, Британии и в целом [при поддержке] стран НАТО".