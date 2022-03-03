Лавров проведет переговоры с главой МИД Киргизии

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев проведут 5 марта переговоры в Москве. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"5 марта в Москве запланированы переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Киргизии в рамках официального визита министра иностранных дел этой страны в Российскую Федерацию", - сказала дипломат.

Захарова указала, что данная встреча открывает серию намеченных на текущий год мероприятий, которые приурочены к 30-летию российско-киргизских дипломатических отношений, установленных 20 марта 1992 года.

Дипломат сообщила, что в ходе переговоров министры обсудят актуальные темы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

"Предполагаются также обмен мнениями по вопросам евразийской интеграции, глобальной и региональной безопасности, в том числе в связи с событиями на Украине, взаимодействие на международных площадках. Планируются подписание программы сотрудничества между министерствами иностранных дел наших стран на период с 2022 по 2024 год и принятие совместного заявления министров двух стран по итогам официального визита министра иностранных дел Киргизии в Российскую Федерацию", - добавила она.

В МИД РФ полагают, что встреча министров иностранных дел двух стран будет способствовать дальнейшему укреплению двустороннего стратегического партнерства и союзничества.