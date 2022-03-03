Захарова: РФ делает все возможное для содействия выезду с Украины граждан других стран

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Россия делает все возможное, чтобы оказать необходимую помощь гражданам других стран и дипломатам и обеспечить их безопасный выезд с Украины. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"К нам поступают многочисленные обращения посольств других стран на Украине с просьбой о содействии в обеспечении безопасного выезда граждан и дипломатов этих государств и сотрудников международных организаций, - отметила она. - Делаем все возможное, в первую очередь это делает министерство обороны нашей страны, чтобы оказать им необходимую помощь. Мы всегда на связи".

Захарова указала, что ситуация на Украине усугубляется неуправляемым ростом преступности, которая была намеренно спровоцирована украинскими властями. "Несколько десятков тысяч огнестрельного оружия без какого-либо контроля были выданы всем желающим, из тюрем выпустили уголовников", - добавила она.

"Крайние формы принимает национализм, становится уже просто расизмом натуральным. Дискриминации и насилию подвергаются выходцы из стран Африки и Азии. Цель этих действия очевидна - создать хаос, спровоцировать как можно большее число жертв среди мирного населения", - подчеркнула дипломат.

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что в отличие от неонацистских батальонов, которые намеренно уничтожают и выводят из строя объекты критически важной инфраструктуры, российские военные делают все возможное для обеспечения безопасности таких объектов, как Чернобыльская и Запорожская АЭС. "Мы обращаем внимание международных профильных организаций, которые, к сожалению, снабжаются украинской стороной ложной информацией", - отметила Захарова.

Помощь гражданам африканских стран

Российская сторона прорабатывает вопрос оказания помощи гражданам африканских стран в эвакуации с Украины, заявила Захарова. "Хотели бы отметить, что по состоянию на сегодняшний день МИД России не располагает информацией об обращении граждан африканских стран за разрешением о переходе границы между ЛНР, ДНР и Российской Федерацией. В то же время дипломатические представительства некоторых африканских государств обратились в российское внешнеполитической ведомство с просьбой об организации эвакуации своих граждан, студентов, которые обучались в высших учебных заведениях. Данный вопрос прорабатывается вместе с министерством обороны нашей страны", - сказала она.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.