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Военная операция на Украине
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В Минобороны РФ: около 200 наемников из Хорватии прибыли на юго-восток Украины

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, в четверг в Минобороны был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Хорватии в Москве
Здание Министерства обороны РФ Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Здание Министерства обороны РФ
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Около 200 наемников прибыли в батальон националистов на территории Украины из Хорватии. Об этом сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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"Только на минувшей неделе через Польшу прибыло около 200 наемников из Хорватии, которые влились в один из батальонов националистов на юго-востоке Украины", - заявил Конашенков.

По словам официального представителя ведомства, в четверг в Минобороны был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Хорватии в Москве, которому в том числе сообщили, что российской стороне известно о прибытии наемников. "Военному атташе было указано на незаконную деятельность гражданина Хорватии Дениса Шелера, участвовавшего в боевых действиях на юго-востоке Украины в 2015 году, формирующего отряды хорватских наемников для отправки на Украину", - добавил он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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