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В ЦИК началось дистанционное обучение новых глав региональных избиркомов

В ходе него слушатели узнают тонкости избирательного права и процесса

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Центризбирком России начал дистанционное обучение впервые избранных председателей, их заместителей и секретарей региональных избирательных комиссий. В ходе него слушатели узнают тонкости избирательного права и процесса, сообщила пресс-служба ЦИК в четверг.

"Хочу вам пожелать не просто успешного обучения. Воспользуйтесь сейчас еще раз этой возможностью почувствовать, что, хотя мы сейчас и на расстоянии, дистанционно общаемся, но мы все рядом. Мы все вместе, мы все друг с другом, мы все друг друга ценим, уважаем, поддерживаем и всегда должны чувствовать локоть друг друга", - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова, обращаясь к участникам обучения.

"Пока человек чему-то учится, он развивается, привносит что-то новое, вкладывает творческое начало в нашу деятельность", - добавила глава ЦИК.

В конце прошлого года были сформированы новые составы 55 избирательных комиссий субъектов РФ, у которых в декабре заканчивались полномочия. Ранее Центризбирком рекомендовал избиркомам кандидатуры для избрания на посты председателей этих комиссий.

Теги
РоссияПамфилова, Элла Александровна
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