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Военная операция на Украине
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В Кремле скептически оценили законопроект о призыве в Донбасс участников незаконных акций

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, "призыв на военную службу - это долг и привилегия"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСC
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСC

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не поддержал идею призывать в Донбасс за участие в незаконных акциях. Он подчеркнул, что военная служба - это привилегия, а не наказание.

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Так представитель Кремля прокомментировал ТАСС соответствующий законопроект ЛДПР о призыве на службу в Донбасс граждан, которые задерживались за участие в несанкционированных акциях против российской спецоперации на Украине.

"Вряд ли [возможно]. Призыв на военную службу - это долг и привилегия. Это не может быть наказанием", - сказал Песков в ответ на вопрос, поддерживают ли инициативу в Кремле и возможно ли такое в принципе.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
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