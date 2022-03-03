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Захарова: Россия расценивает высылку двух дипломатов из Болгарии как провокацию

Официальный представитель МИД РФ отметила, что "российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в четверг, что Москва расценивает высылку двух российских дипломатов из Болгарии как откровенную провокацию и оставляет за собой право принять ответные меры.

"Действительно, 2 марта болгарские власти объявили персоной нон грата двух дипломатов посольства России в Софии. <…> Мы расцениваем данный шаг официальной Софии, предпринятый ею в канун священной для нашей общей истории даты, годовщины освобождения Болгарии от османского ига в результате Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, <...> как просто откровенную провокацию. Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры", - сказала она на брифинге.

По словам Захаровой, российская сторона не получила никаких "внятных обоснований и доказательств неподобающей деятельности сотрудников".

"В местных СМИ уже раздута соответствующая пропагандистская шумиха. Судя по тому, что очередной выпад против российских дипломатов в Болгарии синхронизировался с аналогичными недружественными демаршами в некоторых других странах, речь идет о развернутой на Западе беспрецедентной и беспардонной компании по очернению нашей страны", - отметила она.

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БолгарияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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