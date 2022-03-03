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Роскомнадзор требует снять ограничения с YouTube-канала футбольного клуба ЦСКА

Ведомство направило соответствующее письмо администрации компании Google LLC

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор потребовал от компании Google снять ограничения, ранее наложенные на канал российского футбольного клуба ЦСКА на видеохостинге YouTube. Об этом сообщается на сайте ведомства в четверг.

"3 марта Роскомнадзор направил письмо администрации компании Google LLC с требованием снять все наложенные ограничения на официальный канал российского футбольного клуба ЦСКА на видеохостинге YouTube и объяснить причины их применения", - указано в сообщении.

Ограничение российских каналов со стороны администрации видеохостинга нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней, подчеркнули в Роскомнадзоре.

"Все чаще ограничения со стороны американских IT-компаний накладываются не только на официальные аккаунты в соцсетях и YouTube-каналы российских СМИ, но и применяются против общественных деятелей и организаций, а в данном случае, против спортивного клуба.

Иностранные интернет-ресурсы наглядно демонстрируют, что дискриминация направлена не против конкретных политиков или средств массовой информации, а против всего российского. В данном случае, против российских футбольных болельщиков", - отметили в ведомстве.

С апреля 2020 года Роскомнадзор зафиксировал 47 фактов ограничения видеохостингом YouTube официальных каналов российских СМИ, общественных деятелей, спортивных команд и просветительских проектов.

Ранее сервис видеохостинга YouTube заблокировал канал московского футбольного клуба ЦСКА. При попытке войти на канал появляется надпись "страница недоступна".

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