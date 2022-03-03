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Спор вокруг Курил

Захарова рекомендовала Японии навсегда забыть о территориальных претензиях к России

Дипломат обратила внимание на "очевидный реваншистский подтекст" высказываний директора департамента Европы японского МИД Хидэки Уямы, который заявил, что Россия якобы оккупировала южную часть Курильских островов

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявление директора департамента Европы японского МИД Хидэки Уямы о том, что Россия якобы оккупировала южную часть Курильских островов, рекомендовала навсегда забыть о территориальных претензиях Токио к Москве.

"Хотела бы указать на очевидный реваншистский подтекст высказываний японского дипломата. Мы видим в этом свидетельство того, что определенные силы в японском политическом истеблишменте держат в уме возможность реализации своих территориальных претензий к России. Рекомендуем вам забыть навсегда о такой опции", - сказала она.

28 февраля Уяма, выступая в парламенте, заявил, что Россия оккупировала "северные территории", как в Японии называют южные Курильские острова. Японский дипломат также выразил уверенность в том, что это противоречит международному праву, "как и осуществляющееся в данный момент нападение российской армии на Украину". Власти Японии последние годы воздерживались от термина "оккупация", описывая ситуацию вокруг южных Курил, и ограничивались заявлением, что "на эти острова распространяется японский суверенитет".

Москва и Токио с середины прошлого века ведут переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

Теги
ЯпонияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаСпор вокруг Курил
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