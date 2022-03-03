Захарова назвала неслыханными требования Запада к дирижеру Валерию Гергиеву из-за Украины

"Неслыханными являются предъявленные к Валерию Гергиеву требования властей города Мюнхена и руководства миланского театра "Ла Скала" отмежеваться от политики России", - заявила она на брифинге в четверг.

"Античеловеческая дискриминационная кампания набрала просто невиданные высоты, хотя она к этому логично шла уже давно, отменяется вокруг все. Один из наиболее вопиющих случаев, получивших мировой резонанс, - отмена концертов Валерия Гергиева, Дениса Мацуева, Анны Нетребко в миланском театре "Ла Скала", - подчеркнула дипломат.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.