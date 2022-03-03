Замглавы АП: демилитаризация и денацификация дадут условия для мирного будущего Украины

Он отметил, что на протяжении восьми лет власти Украины притесняют русскоязычное население в Донбассе. "Они открыто поддерживают и насаждают идеологию неонацизма. Ускоренная милитаризация Украины, призывы к аннексии российских территорий и возрастающая угроза нашей национальной безопасности стали причиной принятия президентом России вынужденной меры - проведения специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины", - сказал Магомедов на заседании президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ.

"Уверен, что это позволит создать новые условия для украинского народа, чтобы он сделал свободный выбор в определении мирного будущего своей страны", - подчеркнул замглавы АП.

По словам Магомедова, реализация такого плана президентом была бы невозможна без гражданского единства и мобилизации всего многонационального народа России. В целом он призвал россиян объединиться в защите своих национальных интересов и ценностей.

В целом члены Совета единодушно осудили ошибки и решения украинских властей в сфере национальной политики, приведшие к расколу в стране, и заявили, что понимают ответственность и полностью поддерживают действия президента РФ Владимира Путина по освобождению Украины. Агрессивные действия руководства Украины, направленные против русского народа, проживающего на территории Украины, культурно-историческая и языковая дискриминация, нарушение конституционных прав, а также целенаправленное разрушение исторически сложившегося многонационального содружества стали причиной таких катастрофических последствий, считают участники заседания.

На нем присутствовали руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, председатель правления Федеральной национально-культурной автономии "Украинцы России" Богдан Безпалько, научный руководитель Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН Валерий Тишков, председатель комиссии Общественной палаты России по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин, директор Института российской истории РАН Юрий Петров, глава Союза армян России Ару Абрамян, председатель координационного совета общероссийской общественной организации "Юристы за права и достойную жизнь человека" Александр Брод, председатель совета Федеральной национально-культурной автономии татар Ильдар Гильмутдинов, председатель Федеральной национально-культурной автономии белорусов России Сергей Кандыбович и завкафедрой национальных и федеративных отношений РАНХиГС Вячеслав Михайлов.