Картаполов назвал "не очень продуманной" идею об отправке участников митингов в Донбасс

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов (фракция "Единая Россия") считает, что законопроект депутатов от ЛДПР об отправке на военную службу в ДНР и ЛНР лиц, задержанных ранее на незаконных митингах против применения Вооруженных сил РФ за рубежом, не продуман. По мнению депутата, такие лица ненадежны и могут сразу сдаться в плен.

"Наши коллеги от ЛДПР обладают всем правом законотворческой инициативы. Но, с моей точки зрения, она не очень продуманная, потому что если человек идет на несанкционированный митинг, на котором призывают к тому, чтобы препятствовать нашей операции, которую сейчас проводят Вооруженные силы РФ [на Украине], то, наверное, этот человек не совсем свою судьбу и жизненную позицию тесно увязывает с тем, что делает страна и ее ВС", - сказал Картаполов в четверг ТАСС.

По его словам, "говорить о надежности таких лиц не приходится". "Скорее всего, такой человек там сбежит или сдастся в плен. Нам абсолютно все люди там не нужны", - добавил депутат.

Глава комитета полагает, что более действенной мерой стала бы демонстрация таким лицами во время отбывания административного ареста "документальных фильмов о зверствах национальных батальонов, Вооруженных сил Украины, которые творились и творятся в Донбассе". "Через 15 дней просмотра всего этого контента, я полагаю, эти люди изменят свое суждение и свою жизненную позицию", - добавил Картаполов, заметив, что сможет донести эту позицию до членов своего комитета при рассмотрении законопроекта.

Замглавы оборонного комитета Юрий Швыткин (фракция "Единая Россия") со своей стороны в беседе с ТАСС также заметил, что "защищать Родину в наказание" - это неправильный путь. Депутат подчеркнул, что защита Родины - "священная, почетная обязанность". "Когда в рамках наказания идет служба в армии, а служба в армии предполагает защиту Родины, то это неправильно, тем более военнослужащие при проведении военной спецоперации на Украине выполняют миротворческую миссию", - отметил он.

В четверг замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов и депутат Андрей Луговой внесли в Госдуму законопроект о призыве на военную службу граждан, которых привлекли к ответственности за участие в несанкционированных акциях против применения Вооруженных сил РФ за рубежом. Согласно тексту инициативы такие лица должны быть направлены для прохождения воинской службы в ДНР и ЛНР.