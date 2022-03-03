Нарышкин: чем успешнее идет спецоперация РФ на Украине, тем больше истерика Запада

МОСКВА, 3 Марта. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что чем успешнее развивается специальная военная операция России на Украине, тем сильнее становится истерика у США и других стран НАТО. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы СВР.

"Чем успешнее развивается специальная военная операция на Украине, тем сильнее становится истерика у США и других стран НАТО. От возбуждения американский президент Джо Байден в ходе последнего обращения к нации даже перепутал украинцев с иранцами. Удары летят во все стороны: не только по российским компаниям и банкам, но и по людям - журналистам, спортсменам, деятелям науки, культуры и искусства", - говорится в сообщении.

Россия не "увязнет"

Вашингтон рассчитывает, что Россия "увязнет" на Украине, но этого не будет, отмечается в заявлении Нарышкина.

"В Вашингтоне очень надеются, что мы увязнем в этой операции и сгинем, а они смогут спокойно заняться "зачисткой" Ближнего Востока, Евразии и АТР. Этого не будет: "древнее прошло, теперь все новое". Что касается будущего Украины, то его, разумеется, определят сами украинцы. Но это будет уже совсем другая Украина и другая история", - указал он.

Нарышкин отметил, что представители Запада любят называть происходящее "новой холодной войной", но, по его словам, это не вполне уместно. "Хотя бы потому, что во второй половине XX века Россия билась с Западом на дальних подступах, а теперь война подошла к самым границам нашей родины. Так что для нас она уже точно не "холодная", а вполне "горячая", - подчеркнул глава СВР.

Он считает, что в настоящий момент разворачивается принципиально новый этап европейской и мировой истории. "Его суть - в крахе однополярного мира и системы международных отношений, основанной на праве самого сильного, то есть США, разрушать другие государства, чтобы предотвратить малейшую возможность их превращения в альтернативные центры силы. Именно эти цели преследовались в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии. Именно на это были направлены усилия Запада по втягиванию в орбиту своего влияния Украины и превращения ее в русофобское марионеточное государство. Россия сегодня бросает этой системе открытый вызов - создает по-настоящему многополярный мир, которого еще никогда не было и от которого в перспективе выиграют все", - продолжил Нарышкин.

Глава СВР также указал на то, что к западной "блокаде" не присоединились подавляющее большинство азиатских, африканских и даже латиноамериканских стран. "Восточное и южное направления развития для нас по-прежнему открыты. Да и сама Россия - это сильное государство, обладающее ядерным оружием, огромными запасами энергетических и природных ресурсов, развитым человеческим потенциалом, истинной верой и духовной миссией. Россия "не вмещается в вашу шляпу", господа духовно нищие, ее невозможно изолировать", - отметил глава СВР.

Он добавил, что нынешний конфликт на Украине - "хороший повод провести основательную ревизию международно-правовых режимов и обязательств, выработать принципиально новые модальности взаимоотношений с Западом и со всем миром". "Война на постсоветском пространстве, если кто не заметил, не прекращается вот уже тридцать лет, и вот теперь у России есть реальный шанс положить этому конец", - заключил Нарышкин.

Цель санкций

Цель западных санкций в отношении России - разрушение ее государственности, говорится в заявлении главы СВР.