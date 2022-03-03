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Военная операция на Украине
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Нарышкин: Киев видит свою миссию в том, чтобы служить плацдармом для наступления на РФ

Будущее Украины определят сами украинцы, но это будет уже совсем другая Украина, считает глава СВР

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Сформированный за последние восемь лет режим в Киеве видит свою миссию в том, чтобы служить плацдармом для наступления на Россию. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина, которое опубликовано на сайте пресс-бюро СВР.

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"За восемь лет, что прошли после операции по насильственной смене власти на Украине, мы получили в Киеве окончательно недоговороспособный, абсолютно враждебный по отношению к Москве режим, который видит свою миссию в том, чтобы служить плацдармом для наступления на Россию", - говорится в заявлении.

По его словам, у России сейчас есть реальный шанс положить конец войне, которая велась на постсоветском пространстве 30 лет. "Нынешний конфликт на Украине - хороший повод провести основательную ревизию международно-правовых режимов и обязательств, выработать принципиально новые модальности взаимоотношений с Западом и со всем миром. Война на постсоветском пространстве, если кто не заметил, не прекращается вот уже 30 лет, и вот теперь у России есть реальный шанс положить этому конец", - говорится в заявлении.

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Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичУкраинаВоенная операция на Украине
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