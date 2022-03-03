Нарышкин: США знали о планах Украины по созданию ядерного оружия и не препятствовали им

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Украина вела работы по созданию ядерного оружия, США об этом знали и не препятствовали таким планам. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина.

"По данным российского министерства обороны, Украина сохранила технический потенциал по созданию ядерного оружия. И эти возможности у нее гораздо выше, чем у Ирана или Северной Кореи. Более того, по поступающим в СВР разведданным, работы на этом направлении на Украине велись", - говорится в заявлении.

Нарышкин подчеркнул, что об этом знала не только РФ, но и американцы. "При этом они не только не препятствовали реализации указанных планов, но и были готовы, что называется, подставить украинцам плечо, очевидно, рассчитывая, что украинские ракеты с ядерными боеголовками обратятся отнюдь не на запад, а на восток", - указал он.

Директор СВР напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, пригрозил пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия. "Однако это не вызывало ровным счетом никакой реакции у лидеров стран ЕС. Столь озабоченные собственной безопасностью европейцы просто пропустили его слова мимо ушей, вероятно, не воспринимая Зеленского всерьез. А зря! Эти угрозы - отнюдь не пустой звук и не спонтанное заявление одурманенного безнаказанностью политика", - подчеркнул Нарышкин.