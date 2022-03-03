Россия не рассматривает возможность выхода из ОБСЕ

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Москва пока не рассматривает возможность выхода из ОБСЕ или приостановки членства, но терпение не безгранично. Об этом заявила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Пока не рассматриваем выход или приостановление членства. Это сделать мы всегда успеем. Но при этом хотела бы сказать, что терпение не безгранично", - сказала она.

Захарова также напомнила, что Россия стояла у истоков Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая была прародителем ОБСЕ.

По словам дипломата, на то, что произошло с ОБСЕ, "больно смотреть". "Невероятно представить, что организация закладывалась на одних принципах, а они настолько извращены сегодня", - продолжила она.

"Это не означает, что надо хоронить ОБСЕ, форум для равноправного, взаимоуважительного диалога и сотрудничества, конечно, нами востребован. Когда коллективный Запад перестанет биться в припадках русофобии, мы будем готовы сообща восстанавливать работу в организации. Но делать это надо будет не на прежних дискриминационных по отношению к нашей стране и другим государствам к востоку от Вены началах, предстоит большая массированная работа по возрождению духа Хельсинки, истинного, чтобы ОБСЕ работала на благо всех без исключения государств-участников, - сказала она. - Будем ждать, когда Запад протрезвеет от этого антироссийского угара".