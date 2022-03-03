{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция на Украине

МИД РФ: отправленные Западом на Украину наемники могут стать большой проблемой для Европы

Официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила, что ранее Киев заявил, что западные страны пообещали отправить на Украину 16 тыс. наемников в качестве поддержки

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Наемники, которых западные страны пообещали отправить на Украину в качестве военной поддержки, могут после возвращения стать глобальной проблемой для Европы. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На эту тему
Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.

"Я могу не просто прогноз сделать, я даю предсказание, вы можете проверить. Если они пойдут этим путем, страны НАТО, Евросоюза, США, и будут поставлять туда (на Украину - прим. ТАСС) наемников, которые будут воевать, через очень короткое время эти наемники вернутся к ним. Но только это будут уже совсем другие люди - люди, которые будут знать вкус крови, люди, которые будут по целому ряду причин уже проблемой Европы глобальной", - сказала она.

Захарова напомнила, что ранее Киев заявил, что западные страны пообещали отправить на Украину 16 тыс. наемников в качестве поддержки.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.

Теги
УкраинаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВоенная операция на Украине
Военная операция на Украине
Гуманитарные коридоры и новая встреча. Итоги третьего раунда переговоров России и Украины
Вторая встреча делегаций продлилась вдвое меньше первой - два с половиной часа
Гуманитарные коридоры и новая встреча.
Читать полностью