МИД РФ: отправленные Западом на Украину наемники могут стать большой проблемой для Европы

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Наемники, которых западные страны пообещали отправить на Украину в качестве военной поддержки, могут после возвращения стать глобальной проблемой для Европы. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я могу не просто прогноз сделать, я даю предсказание, вы можете проверить. Если они пойдут этим путем, страны НАТО, Евросоюза, США, и будут поставлять туда (на Украину - прим. ТАСС) наемников, которые будут воевать, через очень короткое время эти наемники вернутся к ним. Но только это будут уже совсем другие люди - люди, которые будут знать вкус крови, люди, которые будут по целому ряду причин уже проблемой Европы глобальной", - сказала она.

Захарова напомнила, что ранее Киев заявил, что западные страны пообещали отправить на Украину 16 тыс. наемников в качестве поддержки.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.