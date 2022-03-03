Путин заявил, что гордится быть частью сильного и многонационального народа России

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что гордится быть частью могучего, сильного и многонационального народа России.

"Я - русский человек и, как говорится, у меня в роду кругом Иваны да Марьи, но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня - Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать: я - лакец, я - дагестанец, я - чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин", - заметил Путин, подчеркнув, что всех из более чем 300 национальных и этнических групп России просто невозможно перечислить.

"Я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, сильного, многонационального народа России", - сказал Путин в четверг на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

"Вместе с тем никогда не откажусь и от своего убеждения, что русские и украинцы - это один народ. Даже несмотря на то, что часть жителей Украины запугали, многие оболванены нацистской националистической пропагандой, а кто-то сознательно пошел по пути бандеровцев, других приспешников нацистов, которые в годы Великой Отечественной войны воевали на стороне Гитлера", - добавил президент РФ.

Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.