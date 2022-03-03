Путин: ход боевых действий на Украине показывает, что РФ воюет именно с неонацистами

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Ход боевых действий на Украине показывает, что Россия воюет именно с неонацистами, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на совещании с постоянными членами Совета безопасности (СБ) России.

"То, что мы воюем именно с неонацистами, показывает сам ход боевых действий. Националистические и неонацистские формирования, а среди них есть и иностранные наемники, в том числе с Ближнего Востока, прикрываются мирными гражданами как живым щитом", - заявил глава российского государства.

Заложники

Неонацисты на Украине берут в заложники иностранных граждан, сказал президент. "Они еще и взяли заложников - иностранных граждан, в том числе тысячи молодых людей, студентов, которые проходили обучение на Украине", - отметил он.

Глава российского государства напомнил, как свыше суток держали на железнодорожном вокзале в Харькове более 3 тыс. граждан Индии, в основном студентов, и большую часть из них продолжают удерживать до сих пор, в том числе более 500 человек в городе Сумы. "Неонацисты открыли огонь и по китайским студентам, которые пытались выехать из Харькова, двое из них получили ранения", - добавил Путин.

В среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что украинские власти насильно удерживают в Харькове большую группу индийских студентов: молодые люди хотят выехать в Белгород, но их не отпускают и предлагают покинуть территорию страны через украинско-польскую границу, проехав через территорию, где ведутся активные боевые действия.

Действия националистов

Есть объективные данные о размещении националистами и бандитами на Украине тяжелой техники в районе жилых домов, сказал Путин. "Я уже говорил, есть абсолютно объективные данные, фотографии того, как они (националисты - прим. ТАСС) размещают тяжелую военную технику в жилых кварталах городов. Вместе действуют именно таким образом с самыми крайними бандитами", - сказал глава российского государства.

По его словам, "вместо того, чтобы выполнить обещание убрать эту технику из жилой застройки, от детских садов, больниц, наоборот, [националисты] дополнительно перебрасывают туда танки, артиллерию, минометы".

Путин сравнил действия неонацистов на Украине с действиями фашистов в ходе Великой Отечественной войны. "Наши военные отмечают такие факты, когда в городах народных республик Донбасса - в Северодонецке, Лисичанске, других жителей многоквартирных домов сгоняют в средние этажи зданий, а в нижних этажах проламывают окна и стены, выставляют там тяжелую технику - пушки, танки загоняют, на крышах и на верхних этажах расставляют пулеметы и снайперов", - констатировал глава государства на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. По его оценке, "только фашисты воевали так, столь бесчеловечно относились к мирному населению, когда советские войска сражались с ними, в том числе освобождая территорию Украины".

Коридоры для мирных граждан

Вооруженные силы РФ предоставили коридоры для мирных граждан во всех местах боестолкновений на Украине, но националисты не дают людям выйти, заявил президент. "Повторю, сотни иностранцев стремятся покинуть зону боевых действий, но им не дают этого сделать. Фактически держат в заложниках, тянут время. Или предлагают эвакуироваться через Львов, в Польшу. То есть проехать через всю зону боевых действий, подвергая их риску", - сказал Путин.

"Наши военнослужащие предоставили коридоры во всех без исключения зонах столкновений, обеспечили транспорт, чтобы у мирных людей, иностранных граждан была возможность выехать в безопасное место. Вновь подчеркну, националисты не дают этого сделать", - подчеркнул он.

Президент РФ обратил внимание, что националисты сейчас указывают иностранным гражданам обращаться к своим властям, а уже те, в свою очередь, должны будут обращаться в МИД Украины. "Фактически людей просто бросают под огонь", - заключил он.