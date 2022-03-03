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Военная операция на Украине
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Россия и Украина договорились о гумкоридорах и возможном временном прекращении огня

Глава российской делегации Владимир Мединский назвал достигнутые соглашения с украинской делегацией существенным прогрессом
© Посольство России в Белоруссии/ТАСС

БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА /Белоруссия/, 3 марта. /ТАСС/. Помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский назвал достигнутые с украинской стороной соглашения по итогам второго раунда переговоров существенным прогрессом. В частности, стороны договорились о гуманитарных коридорах для населения.

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"Главный вопрос, который решили сегодня, - это вопрос спасения людей, гражданских лиц, которые оказались в зоне боевых столкновений. Поэтому стороны - представители Министерства обороны РФ, Министерства обороны Украины - договорились о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения, возможном временном прекращении боевых действий в секторе гуманитарного коридора на период выхода гражданского населения. Я считаю, что это существенный прогресс", - сказал он журналистам.

Мединский отметил, что на переговорах стороны обсудили три блока вопросов - военный, международно-гуманитарный и вопрос будущего политического урегулирования конфликта. "Позиции абсолютно ясные, они записаны по пунктам. По части из них удалось найти взаимопонимание", - рассказал он.

"Еще раз РФ призывает гражданских лиц, которые оказались в этой обстановке, в том случае, если боевые действия продолжаются, воспользоваться данными гуманитарными коридорами, либо сделать все возможное, чтобы боевые действия прекратились", - заключил Мединский.

28 февраля в Гомельской области прошли первые российско-украинские переговоры, встреча продлилась пять часов. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Он заявил, что делегация РФ готова вести переговоры с украинской стороной столько времени, сколько потребуется для достижения договоренностей.

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Мединский, Владимир РостиславовичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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