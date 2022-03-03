Слуцкий: делегации России и Украины могут провести еще несколько раундов переговоров

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российская и украинская делегации могут провести еще несколько раундов переговоров, сообщил член российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в эфире телеканала "Россия-24" в четверг.

"Что касается политической части спектра вопросов, которые обсуждались на втором раунде [переговоров], понадобится еще, наверное, от одного до нескольких раундов. Третий раунд пройдет в самое ближайшее время. Думаю, что [переговоры пройдут] также на территории Белоруссии", - сказал Слуцкий.

Он добавил, что если будут решены некоторые вопросы и достигнуты договоренности, "для вступления в силу которых потребуются и усилия парламентской дипломатии, и ратификационные законы, которые будут приниматься парламентами", то реализация этих договоренностей будет идти "самым быстрым образом".

Слуцкий также отметил, что российская сторона намерена предпринять все усилия для скорейшего запуска гуманитарного коридора.

Ратификация в парламентах

Слуцкий уточнил в эфире РБК, что новый раунд переговоров с Украиной пройдет "в самые ближайшие дни", затем достигнутые договоренности будут закреплены на высшем уровне, может потребоваться ратификация в парламентах.

"Предстоит третий, не менее важный раунд переговоров в самые ближайшие дни. Потребуются парламентские усилия, некоторые договоренности нужно будет закреплять и затем проводить процедуры национальной ратификации", - сказал депутат.

По его словам, "этот вопрос, может быть, не столь быстрый". При этом, отметил парламентарий, нельзя будет тянуть с реализацией договоренностей, которые будут достигнуты в ходе следующего раунда переговоров и могут потребовать закрепления на высшем уровне.

Слуцкий отметил, что "удалось достигнуть понимания по архиважному вопросу гуманитарных коридоров". "Конечно, еще предстоит определить механику, в первую очередь военным ведомствам", - добавил депутат, допустив, что людям удастся покинуть опасные зоны в ближайшее время.

28 февраля в Гомельской области прошли первые российско-украинские переговоры, встреча продлилась пять часов. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Ранее он заявил, что российская делегация готова вести переговоры с украинской стороной столько времени, сколько потребуется для достижения договоренностей. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей выразил надежду, что делегации РФ и Украины через пару дней проведут следующие переговоры на белорусско-польской границе.

3 марта российская делегация прибыла на переговоры с украинской стороной в том же составе, в котором была в прошлый раз. Помимо Мединского, в нее вошли заместители глав Минобороны и МИД РФ Андрей Руденко и Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, а также посол России в Белоруссии, полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.