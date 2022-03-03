Гуманитарные коридоры и новая встреча. Итоги второго раунда переговоров России и Украины

Представители России и Украины на втором раунде переговоров в четверг договорились о совместном обеспечении гуманитарных коридоров в местах наиболее ожесточенных боев. На время эвакуации жителей в этих районах возможно временное прекращение огня.

Как сообщил журналистам помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, сторонам удалось найти взаимопонимание по ряду вопросов. При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк констатировал, что единственным согласованным вопросом стали как раз гуманитарные коридоры.

ТАСС собрал основное, что известно об итогах второго раунда, который продлился вдвое меньше первого - два с половиной часа.

Гуманитарные коридоры

Россия и Украина согласовали возможность открытия гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей и доставки медикаментов и продовольствия в места наиболее ожесточенных боев.

Представители военных ведомств, по словам Мединского, также договорились о "возможном временном прекращении боевых действий в секторе гуманитарного коридора на период выхода гражданского населения". Подоляк подтвердил, что огонь будет прекращаться только в этих районах.

В ближайшее время стороны организуют специальные каналы связи для организации коридоров и проработают процедуры логистики.

Политические аспекты

Стороны обсуждали не только гуманитарные проблемы, но и "вопрос будущего политического урегулирования конфликта", сообщил Мединский. Подробностей он не раскрыл.

Украинская сторона, по словам Подоляка, не получила тех результатов, на которые рассчитывала, а единственное решение касалось именно гуманитарных коридоров.

Новый раунд

В ближайшее время пройдет третья встреча, которая также может состояться на территории Белоруссии. Как уточнил Подоляк, ее организуют в начале следующей недели.

По итогам третьего раунда, как заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, могут быть достигнуты договоренности, которые потребуется закрепить на высшем уровне и ратифицировать в парламенте. Депутат, однако, оговорился, что для согласования "политической части" может понадобиться не одна, а несколько встреч.

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