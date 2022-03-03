Захарова напомнила Нуланд о "репрессиях" Вашингтона в отношении русскоязычных СМИ

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о "путинских репрессиях" в отношении радиостанции "Эхо Москвы", напомнила дипломату о "репрессиях американского режима" в отношении российских и русскоязычных СМИ за рубежом.

"А массовое закрытие российских и русскоязычных СМИ за рубежом, включая запрет на вещание, невыдачу лицензий, блокировку на цифровых платформах США, - это тоже "путинские репрессии" или все-таки "репрессии американского режима"?" - написала она в четверг в своем Telegram-канале.

"Что Виктория Нуланд чувствует в связи с закрытием странами НАТО RT, Sputnik, НТВ, РБК, "МИР" и всех остальных медиа? Гордость или печаль?" - написала дипломат.

Генеральная прокуратура России потребовала ограничить доступ к информационным ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь" (признан в России СМИ-иноагентом). Позже радиостанция была отключена от эфира, в Роскомнадзоре подтвердили факт ограничения доступа к ресурсу.