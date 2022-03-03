В Думе объяснили нужность поправок о наказании за фейки информационной войной против РФ

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Поправки о введении уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ были подготовлены с учетом развернутой против России полномасштабной информационной войны. Такое пояснение в четверг корреспонденту ТАСС дала первый зампредседателя профильного комитета по госстроительству и законодательству Ирина Панькина.

По ее словам, законопроект, в который были внесены данные поправки, был "значительно переработан". "Законопроект, в который мы интегрировали поправки, изначально предусматривал установление уголовной ответственности за содействие в исполнении иностранных санкционных решений и совершение умышленных действий, способствующих введению ограничительных мер", - напомнила депутат.

"С учетом полномасштабной информационной войны, которая развернулась против нашей страны, и текущей обстановки было предложено расширить действие предлагаемых изменений. К ответственности смогут привлекать и за дискредитацию Вооруженных сил РФ, действующих исключительно в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, и за распространение всевозможных фейков о наших военнослужащих, и за призывы к введению санкций в отношении нашей страны, российских граждан и юрлиц", - сказала она.

"Одним словом, законопроект с учетом поправок ко второму чтению охватывает как изначально заявленные вопросы, так и те, которые являются наиболее актуальными сейчас", - резюмировала Панькина.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству ранее одобрил поправки к законопроекту о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ о введении крупных штрафов и лишении свободы за распространение заведомо ложных сообщений о действиях Вооруженных сил РФ, за дискредитацию российских войск в ходе операций по защите граждан и обеспечению безопасности, а также за призывы к введению иностранных санкций против России. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен Госдумой во втором чтении 4 марта.