Лукашевич заявил, что вряд ли можно ожидать объективности от ОБСЕ

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Объективности от ОБСЕ вряд ли можно ожидать. Об этом заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ по вопросу преступлений Украины против гражданского населения и недопустимой реакции западных стран на специальную военную операцию России.

"Я бы сказал, что мы ждали все эти годы, пока ОБСЕ работала на Украине, какой-то объективной картинки, объективных оценок того, что происходит. Собственно, для этого и заводилась туда Специальная мониторинговая миссия (СММ) в 2014 году, чтобы международное сообщество получало более-менее объективную картину происходящего, - сказал Лукашевич. - Я давно уже говорю, что в последние годы я разговариваю не с суверенными государствами-участниками, а участниками коалиций и альянсов, так что, да, объективности от этой структуры вряд ли можно ожидать".

Он отметил, что за время нахождения СММ ОБСЕ на Украине "ничего разумного не было получено". Постпред добавил, что Россия "будет заставлять ОБСЕ объективно смотреть на очень многие вещи".

Он также сказал, что Россия полагает крайне важным сейчас избежать ситуаций и инцидентов, которые могли бы привести к прямому столкновению между Россией и НАТО.

"Звучащие сейчас из целого ряда стран НАТО заявления о подготовке новых военных поставок на Украину уже летального оружия мы рассматриваем как продолжение безответственной политики, направленной на прямое разжигание военной эскалации на Украине. И дело не только в том, что подобные шаги никак не вяжутся со звучащими из этих же стран призывами к миру. Отправка киевскому режиму вооружений, которые могут быть использованы против российских военнослужащих и мирных жителей, создают категорически неприемлемые риски, - сказал он. - Полагаем, что крайне важно сейчас избежать ситуаций и инцидентов, которые могли бы привести к прямому столкновению между Россией и НАТО. Призываем всех крепко об этом подумать".

Дипломат указал, что корень сегодняшнего кризиса на Украине кроется отнюдь не в специальной военной операции, которую проводит Россия. "Сложившаяся в Донбассе и на Украине ситуация стала прямым следствием не только антиконституционного государственного переворота в феврале 2014 года, осуществленного неонацистскими силами при поддержке Запада, но и совершенно ясным стремлением стран НАТО во главе с США использовать украинскую территорию для создания реальных угроз национальной безопасности России, для сдерживания России", - добавил он.

Польские председатели в ОБСЕ заводят тему "российской агрессии" как постоянно действующий пункт повестки дня заседаний, добавил постпред РФ. "Польские председатели заводят тему так называемой российской агрессии как постоянно действующий пункт повестки дня наших заседаний, заморозили все другие мероприятия в рамках трех направлений", - сказал он.

Лукашевич напомнил о визите главы МИД Польши Збигнева Рау в Москву в феврале и отметил, что переговоры были достаточно конструктивными. Как подчеркнул постпред, Россия "очень рассчитывала, что польское председательство будет выдерживать так называемую линию честного брокера, учитывать позицию всех государств". "Мы очень активно заставляли поляков действовать по правилам, - продолжил он. - Например, сегодня вне правил подключили некоего гражданина, которого назвали мэром Житомира, который живописал на корявом украинском языке об ужасах российской агрессии, но в основном свою речь свел к мольбам к западным странам о помощи. Такие вещи недопустимы с точки зрения процедур, все должно согласовываться заранее".

Дипломат указал, что Россия не бежит от дискуссии и отвечает на любую критику спокойно, аргументированно и профессионально. Как отметил Лукашевич, мнения о складывающемся в ОБСЕ антироссийском консенсусе - это абсолютная неправда. "Почти пятая часть государств - участников находит в себе силы и возможности не поддерживать эту огульную линию на очернение нашей страны. Это Белоруссия, Азербайджан, Армения, Ватикан, Киргизия, Казахстан, Монголия и многие-многие другие", - заключил постпред РФ при ОБСЕ.

Угроза мирному населению от неонацистов

Лукашевич подчеркнул, что угрозу для мирных украинских жителей представляют не российские военные, которые наносят удары только по военным объектам высокоточным оружием, а именно киевский режим, который развязал террор в отношении своих сограждан, а также - и в большей степени - от "националистических батальонов". "Националисты фактически повсеместно применяют тактику взятия в заложники гражданских лиц, прикрываются ими как живым щитом - размещают военную технику и тяжелые вооружения вблизи детских садов и школ, оборудуют огневые позиции на крышах домов. Есть проверенная информация о том, что на заводе "Азовсталь" националисты проводят минирование цехов. Причем делается это пока завод работает, пока на нем люди, их немало", - добавил дипломат.

Лукашевич обратил внимание на то, что там есть металлургический завод, есть огромное количество опасных масел и других химических веществ. Все это, по его словам, может привести к крупной катастрофе, нанести непоправимый ущерб мирному населению и экологии. "Те, кто заминировал завод, ждут какой-то команды, чтобы его взорвать", - добавил он.

Постпред РФ также обратил внимание на еще один случай - размещение так называемого штаба территориальной обороны в густонаселенном застроенном районе Харькова, где националисты разместились с оружием, выгнав жителей близлежащих домов из своих квартир. "Все это напоминает жестокие, бесчеловечные действия террористов, которые применялись и применяются сегодня в Сирии и в других регионах мира", - добавил он.

"Подчеркну еще раз: части российских войск не угрожают мирным жителям Украины, не обстреливают объекты гражданской инфраструктуры. Напротив, в городах, которые перешли под контроль ВС России, жизнь нормализуется: функционируют объекты быта, работает транспорт", - отметил Лукашевич.