Постпред РФ: Запад стремится создать в СПЧ ООН механизм постоянного давления на Россию

ЖЕНЕВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Западные страны стремятся создать в Совете ООН по правам человека (СПЧ) механизм политического давления на Россию "на долгие годы вперед". Такое мнение высказал постоянный представитель РФ при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов, комментируя в беседе с корреспондентом ТАСС в четверг внесенный Украиной и западными странами на сессии СПЧ проект резолюции, предусматривающий создание "комиссии по расследованию" нарушений прав человека, якобы совершенных Россией во время специальной военной операции на Украине.

"За этим стоит явное намерение наших западных коллег создать на долгие годы вперед механизм расследования и таким образом постоянно оказывать на Россию необходимое им политическое давление", - сказал Гатилов.

"Затея западников является ни чем иным как попыткой использовать режим [президента Украины Владимира] Зеленского, уничтожающий собственный народ, для очернения России", - отметил глава российской дипмиссии. Он напомнил, что у Запада были все возможности для оказания давления на власти Украины, чтобы они выполнили Минские соглашения, но "это, как выясняется, было совершенно не в интересах Запада". "Потакание режиму Зеленского в его нежелании выполнять Минские соглашения как раз и привело к тому, что сейчас происходит на многострадальной земле Украины", - констатировал дипломат.

Голосование по проекту антироссийской резолюции должно состояться в пятницу. Гатилов пояснил, что в СПЧ, насчитывающем 47 государств, Запад "обычно использует арифметическое большинство", преследуя свои цели. Проект поддерживают западные страны плюс ряд развивающихся государств, "на которых оказывается, как они нам сами доверительно говорят в наших контактах, неимоверное давление и здесь, в Женеве, и в столицах". Им "выкручивают руки, чтобы добиться принятия в СПЧ нужных Западу решений".

Как подчеркнул Гатилов, несмотря на такую ситуацию в СПЧ, Россия "не перестанет проводить свою принципиальную линию". "Историческая правда на нашей стороне, что бы ни говорили западники и Киев, как бы они ни старались обелить этот нацистский режим, - сказал собеседник агентства. - Мы боролись против нацизма во время Второй мировой войны и не допустим расползания неонацизма сейчас". РФ продолжит "вести справедливую борьбу" на женевской площадке, резюмировал дипломат.

Антироссийский проект

Проект резолюции, соавторами которого помимо Украины выступили 36 стран, в том числе США, Великобритания, большинство государств Евросоюза, Турция и Грузия, выдержан в нарочито антироссийском духе. Специальная военная операция России по демилитаризации и денацификации Украины, призванная защитить мирное население ДНР и ЛНР, названа в нем "агрессией". Авторы проекта предлагают "осудить самым решительным образом" РФ за якобы совершенные ею нарушения прав человека. К России обращен призыв "быстро вывести" войска с "международно признанной территории Украины". Проект предусматривает "срочное создание независимой международной комиссии по расследованию, состоящей из трех экспертов в области прав человека". Ее первоначальный мандат рассчитан на один год. Эта комиссия, как считают инициаторы резолюции, должна расследовать "все сообщения о нарушениях прав человека и гуманитарного права" - "в Крыму, отдельных районах регионов Донецка и Луганска с 2014 года, а в других районах Украины - с 22 февраля 2022 года". Предполагается, что собранная в ходе такого "расследования" информация будет использована в будущем в судах разного уровня, включая международные.