Посольство России в Афинах предупредило о рисках для безопасности россиян в Греции

АФИНЫ, 3 марта. /ТАСС/. Посольство России в Афинах предупредило о рисках в Греции для безопасности россиян, особенно туристов, в связи с трансляцией антироссийской риторики со стороны греческих официальных лиц и местных СМИ из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в опубликованном в четверг в Telegram-канале диппредставительства сообщении. Официальный сайт посольства в данный момент не открывается.

"В условиях беспрецедентной антироссийской риторики со стороны греческих официальных лиц и развязанной в местных СМИ пропагандистской кампании против нашей страны возникают риски для безопасности находящихся в Греции граждан России, прежде всего туристов", - считают в посольстве.

"Призываем проявлять бдительность, принимать меры предосторожности, избегать необязательных передвижений и незамедлительно обращаться в греческие органы правопорядка по поводу возможных угроз, провокаций и действий против личной безопасности", - говорится в сообщении.

Греческие СМИ в течение последних дней постоянно транслируют различные сообщения из украинских и западных источников по ситуации на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.