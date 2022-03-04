Совфед намерен обсудить меры поддержки в условиях санкций и наказание за фейки о ВС РФ

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Совет Федерации планирует обсудить в пятницу на внеочередном заседании палаты законы о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций, об уголовной ответственности за фейки о действиях Вооруженных сил РФ и дискредитацию их действий, а также о санкциях для всех иностранцев, нарушающих права россиян.

В начале недели сенаторы вслед за Думой объявили о двух дополнительных заседаниях - 4 марта и на следующей неделе - для "скорейшего рассмотрения ряда социально-экономических инициатив". Заседание начнется во второй половине дня, после того как включенные в его предварительную повестку законы будут приняты Госдумой.

В частности, сенаторы ожидают поступления в Совфед инициированного правительством закона, содержащего комплекс социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Документ, в частности, наделяет правительство правом ввести в 2022 году мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. Кабмин также наделяется правом принимать решения в части правил лицензирования и других разрешительных режимов. В частности, предусматривается возможность для бизнеса работать без продления лицензии или разрешения, получать и продлевать их без обязательных процедур оценки соответствия, уплаты госпошлины и оплаты необходимых государственных услуг.

Кроме того, законопроект допускает изменение существенных условий контрактов в сфере государственных и муниципальных закупок по соглашению сторон. Речь идет о контрактах, заключенных до 1 января 2023 года, "если при исполнении такого контракта возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения". Причем такие изменения будут возможны на основании решения правительства, высшего исполнительного органа госвласти субъекта РФ или местной администрации.

Помимо этого, уточняются особенности проведения градостроительной деятельности. Так, до 1 января 2023 года продлевается возможность получения членами саморегулируемой организации займов от нее за счет средств из компенсационного фонда. Правительство также наделяется правом устанавливать особенности правоотношений в долевом строительстве, изменении проектной документации и разработке документации по планировке территорий, выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию, в изменении существенных условий государственных и муниципальных контрактов в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта.

Также, согласно документу, публичные акционерные общества получат право до 31 декабря 2022 года включительно приобретать размещенные ими акции (за исключением приобретения размещенных акций в целях сокращения их общего количества), если приобретаемые акции допущены к организованным торгам, а также в случае, если средневзвешенная цена приобретаемых акций, определенная за любые три месяца, начиная с 1 февраля 2022 года, снизилась по сравнению со средневзвешенной ценой таких акций за первые три месяца 2021 года на 20 и более процентов, а также в случае, если значение основного индекса фондового рынка, рассчитанного организатором торговли, за этот период упало на 20% и более. В соответствии с законопроектом, снижение стоимости чистых активов обществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ ниже уставных капиталов в 2022 году не повлечет их ликвидацию или уменьшение размера уставного капитала.

О санкциях и наказании за фейки о ВС РФ

Также, как ожидается, будет рассмотрен закон о введении уголовной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и дискредитацию их действий, а также за призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации и ее граждан. В частности, за изготовление и распространение фейков о действиях российских военных предлагается установить уголовную ответственность с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до трех лет. Если человек знал, что распространяет ложную информацию, и его действия повлекли тяжкие последствия, наказание составит до 15 лет лишения свободы. Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности будут наказываться вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, за призывы к введению мер ограничительного характера в отношении России, ее граждан или российских юридических лиц максимальное наказание составит три года лишения свободы. Как отметил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас "в текущей ситуации распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ или дискредитация их действий являются не просто дестабилизацией обстановки, это уже ведение информационной войны против российского государства".

Еще один важный документ, который также значится в предварительной повестке Совфеда, распространяет меры санкционного характера на всех иностранцев, вне зависимости от их гражданской принадлежности. Как пояснил Клишас, действующее законодательство РФ содержит меры воздействия на граждан США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ. Речь в том числе идет о необоснованном юридическом преследовании, ущемлении прав и законных интересов россиян.

Закон сейчас позволяет запретить таким американцам въезд в РФ, арестовать на российской территории их финансовые активы, запретить им любые сделки с недвижимостью и инвестициями. Деятельность находящихся под их контролем юридических лиц в России может быть приостановлена, как и их полномочия в советах директоров и других органах управления организаций, зарегистрированных в РФ. "Указанные меры предлагается распространить и на иных граждан иностранных государств, а также лиц без гражданства", - сказал глава комитета СФ.

Кроме того, как ожидается, будет рассмотрен закон, предусматривающий проведение четвертого этапа амнистии капиталов. Документ также внесен в пакете законопроектов о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Речь идет о добровольном декларировании имущества и счетов в банках, обеспечении правовых гарантий сохранности капитала и имущества физических лиц, а также о защите их имущественных интересов.

Помимо этого, в пятничной повестке заседания значатся законы о применении пониженных тарифов страховых взносов для российских организаций, зарегистрированных на территории Курильских островов после 1 января 2022 года и поправки в Налоговый кодекс РФ, которые наделяют правительство дополнительными полномочиями в налоговой сфере.