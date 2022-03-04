Посол РФ назвал преступным призыв американского сенатора Грэма к убийству Путина

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Призыв американского сенатора-республиканца Линдси Грэма (от штата Южная Каролина) к убийству президента России Владимира Путина является преступным, посольство РФ требует от США официальных объяснений. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментарий которого в пятницу был опубликован в Facebook.

"Становится страшно за судьбу Соединенных Штатов, у руля которых находятся столь безответственные и непрофессиональные политики. Требуем официальных объяснений и решительного осуждения преступных высказываний этого американца", - сказал он.

"Считаю заявление американского политика неприемлемым и возмутительным. Градус русофобии и ненависти в США к России зашкаливает. Невозможно поверить, что сенатор страны, проповедующей свои моральные ценности в качестве "путеводной звезды" для всего человечества, мог позволить себе призыв к терроризму как способу достижения целей Вашингтона на международной арене", - подчеркнул российский дипломат.

Призыв к убийству российского президента сенатор Грэм опубликовал в пятницу в своем Twitter.