В ГД заявили, что наказание за фейки о действиях ВС РФ распространяется и на иностранцев

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации в отношении Вооруженных сил (ВС) РФ распространяется не только на россиян, но и на граждан других стран, сказал журналистам глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн ("Единая Россия").

"Закон касается всех граждан, не только российских, потому что речь идет о действиях против России", - пояснил он.

Как отметил политик, иностранные граждане, распространяющие фейки из других государств, находятся вне российской юрисдикции. При этом он напомнил о сроках давности в рамках привлечения к уголовной ответственности. "За тяжкие преступления они составляют до 15 лет", - сказал депутат.

Госдума на заседании в пятницу единогласно приняла сразу во втором и в третьем чтениях законопроект о введении уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации в отношении Вооруженных сил (ВС) РФ.

В Уголовном кодексе (УК) РФ появится статья 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации". По этой статье предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей. Если при совершении преступления используется служебное положение или действия совершаются из корыстных побуждений, предусматривается наказание от 5 до 10 лет лишения свободы или штраф до 5 млн рублей. Если фейковая информация повлекла тяжкие последствия, срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.

Госдума в пятницу также приняла во втором и третьем чтениях законопроект о введении административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ.