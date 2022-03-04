Захарова призвала западные страны глобально переосмыслить то, что они сотворили в мире

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Странам Запада следует не сотрясать воздух пустыми заявлениями и угрозами в адрес России, а глобально переосмыслить то, что они сотворили и к какой катастрофе подвели мир. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Звезда".

"Им [на Западе] сейчас нужно не сотрясать воздух пустыми заявлениями, угрозами или обещаниями что-то вернуть назад, им надо сейчас глобально переосмыслить то, что они сотворили и к какой катастрофе коллективным своим западным "разумом" - беру в кавычки - подтолкнули нашу планету", - отметила дипломат.

По словам Захаровой, "безответственное поведение" стран Запада, абсолютно оторванное от понимания реалий, сформировало "вот такую повестку".

"Начиная от Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН до региональных структур, <…> как часто они слышали от наших представителей, от России озабоченность, призыв задуматься и не подменять международно-правовую систему системой неких правил, а именно это коллективный Запад предложил несколько лет назад мировому сообществу", - напомнила она.