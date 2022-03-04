Москалькова пока не смогла договориться с омбудсменом Украины о посещении военнопленных

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила журналистам в пятницу, что пока не смогла договориться о посещении военнопленных с омбудсменом Украины Людмилой Денисовой.

"С уполномоченным по правам человека в Верховной раде мы говорили о возможной взаимной помощи, о посещении военнопленных и людей, которые нуждаются в госпитализации. К сожалению, здесь пока не нашли общего языка", - сказала Москалькова.

Ранее она сообщала, что готова участвовать в любом формате в процессе обмена военнопленными между РФ и Украиной и "обратилась в центральный Красный Крест с просьбой дать поручение Красному Кресту, дислоцированному на территории Украины, о посещении пленных".