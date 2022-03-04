Путин заявил, что Россия не имеет никаких недобрых намерений в отношении соседей

НОВО-ОГАРЕВО, 4 марта. /ТАСС/. Россия не имеет никаких недобрых намерений в отношении стран-соседей, все ее действия возникают исключительно в ответ на недружественные меры против нее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на церемонии поднятия флага нового парома "Маршал Рокоссовский".

"Хочу подчеркнуть еще раз: у нас нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей, и им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить каких-то ограничений. Мы все свои обязательства выполняем и будем выполнять дальше, - отметил глава государства. - Не видим здесь никакой необходимости ситуацию нагнетать или ухудшать наши отношения. Все наши действия, если они возникают, то возникают исключительно всегда в ответ на какие-то недружественные действия в отношении России".

Путин призвал партнеров из соседних стран "задуматься о том, чтобы нормализовать отношения и нормально сотрудничать, нормально развивать отношения".

"А проекты подобного рода (новый паром "Маршал Рокоссовский" - прим. ТАСС) повышают логистическую независимость, и мы и дальше над этим будем работать", - добавил президент.

Россия реализует свои проекты

Отказ иностранных партнеров от совместных проектов с РФ наносит некоторый ущерб, но поставленные задачи все равно будут решены, заявил Путин.

"Мы уже неоднократно показывали и готовы показать в очередной раз, если кто-то не хочет с нами сотрудничать в единой кооперации и сам себе наносит ущерб таким образом, он нанесет ущерб и нам. Нам придется сдвинуть некоторые проекты чуть вправо, приобрести дополнительные компетенции, как мы это делали по целому ряду других проектов, в том числе в авиации", - сказал Путин.

"Но мы все равно решим задачи, которые перед нами стоят. Все равно решим, и, больше того, даже в конечном итоге выиграем от этого. Потому что приобретем дополнительные компетенции. Мы способны решать подобные задачи", - подчеркнул президент РФ.

По словам главы государства, на основе самых передовых экологических и технологических стандартов РФ должна реализовывать все проекты социального, экономического и инфраструктурного развития, чтобы отечественные разработки обеспечивали высокое качество жизни людей, устойчивость отечественной экономики от внешних сроков. "Эти задачи мы с вами обязательно решим", - заключил Путин.

Говоря о новом пароме, президент отметил, что судно спроектировано с использованием инновационных отечественных решений. "Да, это международный проект, и в его реализации участвовали наши партнеры, в том числе за границей. Мы это хорошо знаем, но инновационные решения именно российские", - обратил внимание глава государства. Он пожелал участникам церемонии больших свершений, а экипажу парома - успешной работы.