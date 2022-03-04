В Кремле заявили, что Лукашенко поддержал действия России на Украине

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко ход спецоперации на Украине. Как сообщает в пятницу пресс-служба Кремля, глава белорусского государства поддержал действия Москвы.

"Обсужден ход специальной военной операции России по защите мирного населения Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что задачи операции, которая осуществляется по плану, решаются и будут выполнены в полном объеме. Президент Белоруссии выразил поддержку действиям российской стороны", - говорится в сообщении.

Как отметили в Кремле, в беседе также были затронуты "некоторые вопросы, связанные с прошедшим накануне в Белоруссии вторым раундом переговоров представителей России и Украины". Условлено о дальнейших контактах.