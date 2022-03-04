Песков: речи о каких-либо документах по итогам российско-украинских переговоров пока нет

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Речь о подписании каких-то документов в результате ведущихся российско-украинских переговоров в настоящее время не идет. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, пока не идет речь о каких-то документах. Состоявшиеся переговоры были хорошей возможностью четко передать украинской стороне наше видение решения этой проблемы. Дальше все будет зависеть от реакции украинской стороны. Пока давать какие-то другие оценки мы считаем преждевременным", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков заявил, что на переговорах Москвы и Киева у делегаций есть возможность доносить друг до друга свои позиции четко и без лишних посредников.

Представитель Кремля напомнил, что днем ранее состоялся второй раунд таких переговоров. "Сейчас очередь за этими переговорами", - сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос о возможности контакта президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Есть возможность у делегаций доносить друг до друга четко, без лишних посредников все элементы позиций. Элементы нашей позиции доведены до сведения украинской стороны", - отметил Песков.

Он также добавил, что переговоры РФ и Украины в нынешней ситуации должны вестись в тишине. "Убеждены, что подобные переговоры в подобной ситуации должны вестись, конечно же, в тишине и не быть предметом для публичной огласки", - отметил Песков.

В четверг в Белоруссии завершился второй раунд российско-украинских переговоров. Помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский назвал достигнутые с украинской стороной по их итогам соглашения существенным прогрессом. В частности, Москве и Киеву удалось договориться о гуманитарных коридорах для населения. Ожидается, что третий раунд диалога пройдет в ближайшие дни.

Как заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, по итогам третьего раунда могут быть достигнуты договоренности, которые потребуется закрепить на высшем уровне и ратифицировать в парламенте. Депутат, однако, оговорился, что для согласования "политической части" может понадобиться не одна, а несколько встреч.