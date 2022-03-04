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Санкции в отношении России
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Песков: личные санкции не будут успешными, если они нацелены на отказ от поддержки Путина

Комментируя введение персональных санкций США в адрес него самого, пресс-секретарь президента РФ заметил, что "к сожалению, принято такое решение"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии шансов на успех у персональных санкций, если их цель сподвигнуть адресатов на отказ от поддержки президента России Владимира Путина.

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"Если санкции имеют своей целью сподвигнуть адресатов на изменение позиции, на отказ от поддержки нашего президента, то эти санкции не имеют шансов быть успешными. А все остальное неважно", - сказал Песков.

Комментируя введение персональных санкций США в адрес него самого, представитель Кремля заметил, что "к сожалению, принято такое решение".

В четверг стало известно, что власти США ввели в отношении Пескова, а также ряда крупных российских бизнесменов и членов их семей санкции, блокирующие активы. Как следует из заявления пресс-службы Белого дома, в указанный список включены, помимо Пескова, Николай Токарев, Борис и Аркадий Ротенберги, Сергей Чемезов, Игорь Шувалов, Евгений Пригожин и Алишер Усманов.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Теги
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