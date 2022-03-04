Песков: личные санкции не будут успешными, если они нацелены на отказ от поддержки Путина

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии шансов на успех у персональных санкций, если их цель сподвигнуть адресатов на отказ от поддержки президента России Владимира Путина.

"Если санкции имеют своей целью сподвигнуть адресатов на изменение позиции, на отказ от поддержки нашего президента, то эти санкции не имеют шансов быть успешными. А все остальное неважно", - сказал Песков.

Комментируя введение персональных санкций США в адрес него самого, представитель Кремля заметил, что "к сожалению, принято такое решение".

В четверг стало известно, что власти США ввели в отношении Пескова, а также ряда крупных российских бизнесменов и членов их семей санкции, блокирующие активы. Как следует из заявления пресс-службы Белого дома, в указанный список включены, помимо Пескова, Николай Токарев, Борис и Аркадий Ротенберги, Сергей Чемезов, Игорь Шувалов, Евгений Пригожин и Алишер Усманов.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.